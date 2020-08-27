На американском химзаводе произошла утечка хлора из-за опаснейшего урагана

Утечка хлора произошла на американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался опаснейший ураган «Лаура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции штата.

Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. Местным жителям рекомендуют не покидать дома. Отмечается, что на заводе производят компоненты чистящих средств. Ранее там произошел пожар.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 метров в секунду. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что погибли четыре человека. Около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

О том, что США настиг опаснейший ураган, сообщалось ранее 27 августа. В некоторых районах штатов Луизиана и Техас уже наблюдаются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения. «Лаура» «упала» до второй категории из пяти (скорость ветра снизилась до 110 километров в час). Однако ранее скорость ветра достигала 240 километров в час — это всего на несколько значений ниже того, что характерно для пятой категории. Самая опасная присваивается ураганам со скоростью ветра 250 километров в час и выше.

В конце июля ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа».