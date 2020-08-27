Ураган поставил под угрозу нефтяную отрасль США

Ураган Марко и тропический шторм Лаура поставили под угрозу нефтяную отрасль США, пишет Financial Times. В штатах Луизиана и Техас, на которые обрушилась стихия, расположены главные месторождения и нефтеперерабатывающие мощности.

По прогнозам синоптиков, Марко и Лаура представляют наибольшую угрозу со времен урагана Катрина, обрушившегося на Луизиану в 2005 году. В ближайшие дни ожидаются наводнение и шквальный ветер.

Власти эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных вдоль Мексиканского залива, и предупреждают их о возможной утрате имущества. Однако главный ущерб, судя по всему, будет нанесен нефтеперарабатывающим заводам (НПЗ). Основные мощности расположены в городах Порт-Артур (Техас) и Лейк-Чарльз (Луизиана).

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За последние дни НПЗ в районе урагана уже прибегли к значительному сокращению производства. Объемы переработки были снижены на 2,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около четверти от всех мощностей в двух штатах и почти половину от экспорта нефтепродуктов.

Ограничение спроса, вопреки ожиданиям, не привело к существенным изменениям цен на нефть. На момент публикации фьючерсный контракт на баррель американского сорта WTI с поставкой в октябре стоил 43,2 доллара. Это значение выше уровня рентабельности большинства американских сланцевых месторождений, однако из-за перебоев с добычей угрозы конкурентам США в виде возможного снижения стоимости сейчас нет. При этом внутренние цены на бензин в США выросли из-за снижения предложения со стороны НПЗ.

Также из-за катаклизма приостановлена добыча более, чем на половине газовых месторождений американского побережья Мексиканского залива, из-за чего цена фьючерсных контрактов с поставкой на техасский хаб Henry в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла наивысших с прошлого октября значений в 2,6 доллара за миллион британских тепловых единиц (28,5 кубометра).