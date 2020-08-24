США поставили под угрозу стабильность нефти

В США число буровых установок на месторождениях сланцевой нефти выросло впервые с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса ударила по нефтяной отрасли и вынудила компании заморозить добычу. Об этом свидетельствуют данные компании Baker Hughes.

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За неделю, которая завершилась 21 августа 2020 года, в США число буровых установок выросло на 10, до 254-х. Больше всего буровых установок вернулось к работе в штатах Техас и Нью-Мексико, где расположен крупнейший в США сланцевый бассейн Permian. Еще несколько буровых вышек возобновили работу в Луизиане, и Западной Вирджинии.

Рост числа буровых установок в США ставит под угрозу стабильность рынка нефти, сильно пострадавшего из-за падения спроса на фоне пандемии и остановки производств по всему миру. Весной 2020 года стоимость сырья кратковременно падала до отрицательных значений, однако цены удалось восстановить благодаря соглашению по сокращению добычи нефти. США, которые не участвуют в соглашении, внесли вклад в восстановление рынка благодаря «естественному» снижению количества буровых установок. Дело в том, что для большинства производителей в США добыча сланца нерентабельна при цене ниже 40 долларов за баррель. Однако с преодолением стоимости сырья данного рубежа американские добытчики начали восстанавливать производство, что увеличивает предложение на рынке, предупреждали аналитики.

Однако пока цены на нефть не падают. Bloomberg 24 августа сообщил о временном сокращении добычи сырья в Мексиканском заливе на почти 60 процентов из-за урагана Марко и тропического шторма Лаура в Атлантическом океане. На этих новостях нефтяные котировки начали расти. В понедельник октябрьские фьючерсы на американское сырье WTI дорожали более чем на 1 процент, до 42,86 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Октябрьские контракты на поставку Brent в понедельник также прибавляли более чем процент и достигали отметки в 44,94 доллара за баррель.