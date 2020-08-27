США настиг опаснейший ураган

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Опаснейший ураган «Лаура» настиг США. Кадры с места событий публикуют CNN и пользователи Twitter.

В некоторых районах штатов Луизиана и Техас уже наблюдаются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения. На опубликованных в сети кадрах видно, как ветер сносит большие машины. Отмечается, что более 190 тысяч людей в Техасе и Луизиане остались без света. В некоторых городах людей эвакуируют.

«Лаура» «упала» до второй категории из пяти (скорость ветра снизилась до 110 километров в час). При этом всего несколько часов назад скорость ветра достигала 240 километров в час — это всего на несколько значений ниже того, что характерно для пятой категории. Самая опасная присваивается ураганам со скоростью ветра 250 километров в час и выше.

В конце июля ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа».