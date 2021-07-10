Площадь пожаров в российском регионе выросла в несколько раз

Площадь пожаров в Челябинской области выросла в несколько раз — до 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС России. Кроме того, источник агентства сказал, что жертвой пожаров стал один человек.

Сейчас из-за пожаров эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей. «Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых — дети. Остальные уехали к родственникам», — сказал собеседник агентства.

В пятницу, 9 июля, площадь пожаров не превышала пяти тысяч гектаров. «Ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром», — сообщали в МЧС.

Огонь от лесных пожаров в регионе перекинулся на поселки. Это произошло в поселке Джабык и населенном пункте Запасное Челябинской области, часть домов сгорела. В Джабык прибыл губернатор региона Алексей Текслер. Местных жителей эвакуируют в поселок Снежный.

При этом часть жителей горящего поселка Джабык отказались уезжать. «Не все уезжают. У кого-то хозяйство. У меня муж остался в поселке», — рассказала порталу 74.RU одна из местных жительниц. «Обстановка там очень плохая. Леса вокруг везде горят, мы практически в кольце. Дома на окраине — уже несколько штук сгорели, не знаю, как много. Они были огнем охвачены. Леса многие сгорели. Людей эвакуируют», — поделилась другая.

По данным МЧС, в Джабыке находится 329 частных жилых домов, в которых проживает 738 человек, в том числе 215 детей. Также в поселке есть детский сад и школа. Местные жители говорят, что уже сгорели 40 домов.

Сильный пожар в Карталинском районе начался 8 июля, а к 9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное, всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. «К тушению привлечено более 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда», — рассказывали в МЧС. Еще в ведомстве добавили, что для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России. К ликвидации пожара привлечены около 500 человек и 115 единиц техники, а также 4 пожарных поезда.