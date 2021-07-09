В России трехлетний ребенок заживо сгорел в пожаре

В рабочем поселке Сура Пензенской области трехлетний ребенок заживо сгорел в пожаре. Об этом сообщили в МЧС России по региону, передает ФАН.

По данным ведомства, возгорание произошло в 15:15. Тело мальчика обнаружили после тушения огня под обломками дома.

Областная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области решил украсть провода и умер от удара током. Мужчина залез на столб и практически добрался до проводов, но получил смертельный разряд. Родственники узнали о произошедшем от сотрудников полиции.