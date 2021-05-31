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Россиянин попытался украсть электрооборудование и умер от удара током

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Фото: Василий Александров / ТАСС

Житель Сахалинской области попытался украсть электрооборудование с трансформаторной подстанции в селе Мицулевка и погиб от удара током. Об этом сообщается на сайте компании «Сахалинэнерго».

По данным организации, 30 мая около 02:00 россиянин с приятелем спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство. Мужчина приблизился к токоведущим частям и получил смертельный удар током.

По факту происшествия проводится расследование.

27 мая сообщалось, что в Ярославле 16-летняя девушка забралась на железнодорожный мост, предположительно, чтобы сделать селфи, и умерла на месте от удара током. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на мосту был установлен знак, запрещающий проход.

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