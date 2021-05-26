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Девятилетняя россиянка коснулась забора и умерла от удара током

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Курске девятилетняя девочка коснулась металлического забора и получила смертельный удар током. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Курской области.

По данным ведомства, вечером 25 мая девочка со старшим братом находилась во дворе дома на Станционной улице. В какой-то момент она взялась за ограждение и получила удар. Ребенка направили в реанимацию, но спасти ее не удалось.

СК начал доследственную проверку.

В августе 2020 года житель города Ангарск в Иркутской области умер от удара током во время рыбалки. Мужчина пришел на искусственный водоем, над которым располагалась высоковольтная линия электропередач. Забрасывая удочку, мужчина зацепил ее и получил удар током. Он умер до приезда врачей скорой помощи.

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