Россиянин залез на вагон поезда, получил мощный удар током и попал на видео

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В городе Россошь Воронежской области подросток залез на крышу вагона, получил мощный удар током и упал на перрон. Произошедшее попало на видео, его опубликовали в сообществе «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что подросток идет по крыше вагона, после чего перешагивает один из проводов. В этот момент происходит яркая вспышка, после которой россиянин падает на перрон.

Как пишет «TV Губерния», инцидент произошел 9 августа, он попал на камеры видеонаблюдения. В пресс-службе управления на транспорте МВД России изданию рассказали, что подросток выжил, но находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Россошанскую районную больницу.

В июне 15-летний житель Подмосковья залез на электричку, чтобы прокатиться сверху, и снял на камеру последние секунды своей жизни. На кадрах видно, что подросток пополз по крыше и сказал, что его бьет током. Вскоре он закричал из-за того, что ему жгло руки, после чего картинка начала мигать и ролик закончился. По информации Baza, после удара юноша упал с крыши и погиб. Предположительно, в момент происшествия он был пьян.