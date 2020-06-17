Россиянин залез на движущийся поезд и снял последние секунды жизни на видео

В Подмосковье 15-летний россиянин залез на электричку, чтобы прокатиться сверху, и снял на камеру последние секунды своей жизни. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, что юный зацепер находился на крыше вагона поезда, который стоял на станции «Трудовая» Савеловского направления. Когда состав стал двигаться, подросток пополз по крыше и сказал, что его бьет током. Вскоре он закричал, что рукам горячо, после чего картинка начала мигать и ролик закончился.

По информации канала, подросток сорвался вниз после удара током и погиб. Предположительно, в момент происшествия он был пьян.

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