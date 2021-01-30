Сын арт-блогерши умер из-за упавшего в ванну смартфона

12-летний сын арт-блогера Анастасии Сосновской умер от удара током из-за упавшего в ванну смартфона. Об этом мать ребенка написала в своем Instagram.

По ее словам, ЧП произошло, когда мальчик лежал в воде и держал в руках заряжающийся телефон. «Смартфон <...> на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно», — рассказала она.

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«Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям — и себе — брать телефон в ванну. Детям — никогда. Ни под каким предлогом», — добавила Сосновская.

В сентябре 2020 года в городе Ройет, столице одноименной провинции на северо-востоке Таиланда, школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. Родители обнаружили тело дочери рядом с ее учебниками, когда зашли в комнату девочки, чтобы позвать ее на ужин. По словам полицейских, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током.