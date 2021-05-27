16-летняя россиянка погибла от удара током во время селфи на мосту

16-летняя россиянка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью девушки (2005 года рождения) 27 мая около 19:00 на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на железнодорожный мост, от удара током она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту установлен знак, который запрещает проход, а также соответствующая табличка перед железнодорожными путями.

«Транспортная прокуратура изучит все обстоятельства трагедии и при наличии оснований примет меры», — заявили в ведомстве.

В январе сообщалось о двух школьницах, которые делали селфи и выпали из окна многоэтажки в Подмосковье. ЧП произошло в Химках. Школьницы упали на козырек подъезда. Одна из девушек разбилась насмерть, другая получила тяжелые травмы.