Россия
 
Последние новости
В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 
Центробанк назвал условие повышения доступности жилья для россиян
В России объяснили призыв Британии ввести санкции против «Северного потока-2»
Глава МИД Украины назвал сближение Белоруссии и России угрозой для страны
Радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca
Посол предостерег от политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией
В Совфеде сочли нахождение России в Договоре по открытому небу бессмысленным
Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

16-летняя россиянка погибла от удара током во время селфи на мосту

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: сайт Северо-Западной транспортной прокуратуры

16-летняя россиянка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью девушки (2005 года рождения) 27 мая около 19:00 на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на железнодорожный мост, от удара током она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту установлен знак, который запрещает проход, а также соответствующая табличка перед железнодорожными путями.

«Транспортная прокуратура изучит все обстоятельства трагедии и при наличии оснований примет меры», — заявили в ведомстве.

В январе сообщалось о двух школьницах, которые делали селфи и выпали из окна многоэтажки в Подмосковье. ЧП произошло в Химках. Школьницы упали на козырек подъезда. Одна из девушек разбилась насмерть, другая получила тяжелые травмы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье две школьницы делали селфи и выпали из окна многоэтажки
Россиянин заплатит за падение с 11-го этажа на автомобиль
Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции