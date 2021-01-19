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В Подмосковье две школьницы делали селфи и выпали из окна многоэтажки

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Две школьницы выпали из окна многоэтажки в Подмосковье, одна из них разбилась насмерть, другая получила травмы, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. По словам источника в правоохранительных органах, дети делали селфи.

ЧП произошло в Химках во вторник, 19 января. Дети упали с высоты на козырек подъезда. Выжившая при падении школьница была госпитализирована.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что девочки были одноклассницами, обе характеризовались положительно, данных, указывающих на самоубийство, нет.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее жительница Саратова выбросила из окна двух дочерей. Пострадавшими оказались девочки пяти и восьми лет, они госпитализированы с травмами.

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