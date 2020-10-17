Россиянка выбросила из окна двух дочерей

Жительница Саратова выбросила из окна двух дочерей. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на главу областной службы спасения Юрия Юрина. Пострадавшими оказались девочки пяти и восьми лет, они госпитализированы с травмами.

В областном Минздраве сообщили, что состояние детей тяжелое. В настоящий момент скорая помощь занимается матерью детей, которая госпитализирована, предположительно, с ножевым ранением.

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, так как от экстренных служб поступала противоречивая информация.

Ранее, 16 октября, жительница Кировграда насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, а потом попыталась совершить самоубийство. В Следственном комитете по факту происшествия возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетней»).