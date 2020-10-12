Матери запертой в шкафу девочки задумали ужесточить обвинение

Следственный комитет России (СКР) хочет изъять у полиции уголовное дело в отношении жительницы Свердловской области, которая держала в шкафу свою новорожденную дочь, для расследования дела по более тяжкой статье. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает региональное управление СКР.

В настоящее время полицейские расследуют дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), однако в целях более полного установления всех обстоятельств инцидента с запертым в шкафу ребенком необходимо расследовать дело по статье 117 УК («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решение по этому вопросу будет принимать региональная прокуратура. Предварительно следователи установили, что подозреваемая не записывалась в женскую консультацию по беременности и не обращалась за медицинской помощью.

37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

9 октября сообщалось, что подозреваемую отправили в психиатрическую больницу для прохождения обследования.