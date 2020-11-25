Выпавший с 13-го этажа двухлетний ребенок повис на оконной решетке и выжил

foxnews.com

Двухлетний ребенок выпал из окна 13-го этажа высотного здания в китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, и выжил. На видео спасения обратило внимание издание Fox News.

Вечером 22 ноября отец оставил спящего двухлетнего мальчика одного в квартире и ушел по делам. Ребенок проснулся и выполз из спальни.

Он выпал из окна 13-го этажа и зацепился за проволочную защитную сетку окна этажом ниже. Сосед заметил ребенка, который висел с внешней стороны его балкона, и поспешил на помощь мальчику.

Мужчина схватил его за руки через решетки окна, пока его жена вызывала спасателей.

Пожарные и соседи спасли двухлетнего мальчика, свисавшего с высокого здания в Китае. Спасение было снято на видео. На записи видно, как пожарные срезали решетки и вытащили ребенка.

Получил ли мальчик какие-либо травмы, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. Мальчик решил выбраться через окно и прыгнул вниз, несмотря на предостережения воспитателей, которые пытались успокоить его.