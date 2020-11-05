Сторож детского сада голыми руками поймал прыгнувшего из окна ребенка

В китайской провинции Шаньдун охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Mail.

В четверг, 30 октября, ребенок случайно заперся в туалете и не мог открыть дверь. Мальчик решил выбраться через окно и прыгнул вниз, несмотря на предостережения воспитателей, которые пытались успокоить его. В последний момент его голыми руками поймал сторож.

Ребенка немедленно доставили в больницу. Сообщается, что у него есть несколько трещин в лобной кости. Мальчика выпишут домой через пять дней.

Ранее сообщалось, что бездомный англичанин спальным мешком поймал брошенного из окна горящего дома ребенка. После случившегося пожарные опубликовали его фотографию в соцсетях и поблагодарили его за решительные и самоотверженные действия.