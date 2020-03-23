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Бездомный поймал в спальный мешок выброшенного из окна горящего дома ребенка

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Джейсон Барри (слева)
Джейсон Барри (слева)
Фото: страница Bedfordshire Fire and Rescue Service в Facebook

Бездомный житель английского города Лэйтон-Баззард, графство Бедфордшир, спальным мешком поймал брошенного из окна горящего дома ребенка. Об этом сообщает Unilad.

Во вторник, 17 марта, в трехэтажном доме произошло возгорание. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе на кухне, расположенной на первом этаже. После пожар распространился на все здание.

Бездомный Джейсон Барри (Jason Barry) заметил пламя и поспешил на помощь до прибытия спасателей. Он при помощи спального мешка поймал ребенка, которого спустили из окна первого этажа. Позже пожарные спасли из горящего здания еще троих человек. В результате никто не пострадал.

После случившегося пожарные опубликовали фотографию Барри на странице в Facebook и поблагодарили его за решительные и самоотверженные действия. Один из комментаторов написал: «Джейсон, ты настоящий герой. Ты должен гордиться собой. Мы все гордимся тобой. Большое спасибо тебе. Пожалуйста, помогите этому мужчине найти дом. Он, действительно, заслуживает этого больше, чем многие другие».

Ранее сообщалось, что житель Лондона по имени Лоуренс (Lawrence) стал бездомным и ночевал в аэропорту, пока не воспользовался шансом от благотворительной организации, начав работать для получения профессии мечты. По словам Лоуренса, еще ребенком он хотел работать в авиационной индустрии и любил ходить на авиационные шоу.

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