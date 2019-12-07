Ночевавший в аэропорту бездомный изменил свою жизнь ради работы мечты

Житель Лондона по имени Лоуренс (Lawrence) стал бездомным и ночевал в аэропорту, пока не воспользовался шансом от благотворительной организации, начав работать для получения профессии мечты. Историю о том, как он изменил свою жизнь, рассказывает LADBible.

По словам Лоуренса, еще в малом возрасте он хотел работать в авиационной индустрии, так как, будучи ребенком, любил ходить на авиационные шоу. Однако из-за проблем в школе и отсутствия реального участия отца в его жизни с возрастом он потерял мотивацию к тому, чтобы добиться цели. «После школы не особо хотелось в университет, потому в итоге и не стал поступать», — пояснил он.

Из-за того, что Лоуренс не мог понять, как ему получить профессию мечты, он устраивался на разную работу только с целью получения денег. Семь лет назад у него истек договор аренды, и ему некуда было идти, из-за чего парень стал ночевать у друзей и родственников. Но со временем они менее охотно соглашались оставлять Лоуренса у себя.

Став бездомным, он смог устроиться уборщиком в аэропорт, где зачастую и ночевал. В редких случаях ему хватало средств на ночь в хостеле. Он пояснил, что испытывал сильный стресс от того, что денег не хватало, а постоянного места жительства не было.

Узнав о благотворительной организации, помогающей бездомным, Лоуренс обратился к ним. Теперь он работает и одновременно обучается новой профессии. Он получил почти 4,5 тысячи фунтов (около 370 тысяч рублей) от 228 человек, пожелавших помочь ему выучиться на инженера. Британец отметил, что благодаря этим деньгам он арендовал квартиру, а с новой работой в конечном счете планирует выучиться именно на авиационного инженера, как мечтал в детстве.

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