Огромное наследство превратило женщину в бездомную наркоманку

В английском городе Кембридж женщина спустила наследство в 250 тысяч фунтов стерлингов (20,8 миллиона рублей) на наркотики и стала бездомной. Как сообщает газета Cambridge News, ей запретили появляться на улице Милл-роуд.

51-летняя Лорна Уэбб (Lorna Webb), у которой две дочери, унаследовала деньги от одного из членов семьи. Однако всего за 14 месяцев она потратила все наследство и начала бродяжничать на улице Милл-роуд, доставляя беспокойство местным жителям. Отмечается, что до того, как стать наркозависимой, женщина была замужем и владела недвижимостью.

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На судебном слушании, которое прошло 25 ноября, Уэбб признала себя виновной в причинении ущерба, кражах и нападении на сотрудника скорой помощи, а также в пьянстве и беспорядках на улице Милл-роуд. В качестве наказания ей запретили появляться в том районе в течение двух лет. Ее приговорили к полутора годам общественных работ.

В октябре сообщалось о двухлетнем Мигеле Алвесе, который умер в Бразилии от спинальной мышечной атрофии. Его отец украл часть денег, пожертвованных на лечение сына, и потратил их на дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку, а также проституток.

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