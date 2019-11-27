Победитель лотереи спустил деньги на проституток, убил детей и покончил с собой

В английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 25 ноября, Салли Стоукс (Sally Stokes) рассказала на судебном слушании, как 2 ноября 2016 года ее супруг Дэвид (David Stokes) совершил ряд преступлений. По ее словам, все началось днем ранее. Она обнаружила в телефоне мужа, который он забыл на кухне, странное сообщение. «Он заказал эскортниц. Также я нашла в его истории посещений запросы о так называемых препаратах для изнасилования на свидании», — отметила она.

Салли выяснила, что муж регулярно тратил деньги на проституток и эскортниц. При этом он всегда утверждал, что в семье нет средств, чтобы отправить их сына в школу. Только в ходе расследования выяснилось, что Дэвид Стоукс выиграл в лотерею 40 тысяч фунтов (3,3 миллиона рублей) и втайне от семьи потратил их на покупку машины и проституток.

Британка рассказала обо всем брату и отцу супруга, после чего позвонила самому Дэвиду и предупредила, что собирается обратиться в полицию.

По возвращении домой Дэвид просил прощения и клялся супруге в любви. По ее словам, он не проявлял к ней агрессии и вел себя спокойно. Вечером того же дня Салли отлучилась к семье обсудить ситуацию, оставив супруга с их двумя детьми — Адамом и Мэттью. Когда она вернулась домой около 21:15, супруг находился на кухне. Он предложил ей выпить чаю, после чего она пошла на второй этаж переодеться.

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«Я не заметила, что он последовал за мной. Он ударил меня по голове и попытался задушить подушкой. Я сопротивлялась и звала на помощь Адама, поскольку думала, что только он может помочь мне, — вспоминает она. — На вопрос "Где Адам и Мэттью?" он ответил, что за ними кто-то присматривает».

По словам Салли, Дэвид ударил ее скалкой. Супруг попытался связать руки и ноги жены проводами, но ей удалось схватить скалку, ударить его и выбежать во двор за помощью. Дэвид быстро пришел в себя, догнал ее и затащил обратно в дом.

Когда к дому подъехала полиция, Стоукс взял в руки кухонный нож и предупредил, что у него при себе есть пистолет. Затем он ударил Салли ножом в бок. Женщине удалось выбраться на улицу, где ее ждали полицейские. Они отвезли пострадавшую в больницу. Теперь ее жизни ничто не угрожает.

«На следующий день мне сказали, что Дэвид убил Адама и Мэттью, а затем совершил самоубийство», — рассказывает она. Патрульные проникли в дом Стоуксов, как только оттуда выбежала Салли. Они обнаружили убитых мальчиков. Затем они нашли тело Дэвида. Перед убийством мужчина оставил прощальную записку, в которой признавался супруге и убитым сыновьям в любви и раскаивался в содеянном.

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