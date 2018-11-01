Огромное богатство испортило жизнь победителю лотереи

Бывшего почтальона из Великобритании, разбогатевшего благодаря выигрышу в лотерее, замучило одиночество. Он решил продать роскошный особняк, уехать в Австралию и начать новую жизнь, пишет издание The Sun.

В 2012 году 42-летний почтальон Адриан Бейфорад (Adrian Bayforаd) выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов. После этого он переехал в старинное имение в графстве Суффолк, которое купил за 6,5 миллиона фунтов стерлингов. Бывший почтальон украсил особняк начала XIX века рыцарскими доспехами и огромной фигурой Санта-Клауса, а у въезда поставил пару каменных вепрей.

Через 15 месяцев после выигрыша его жена подала на развод. После недолгого романа с работницей колбасной фабрики у Бейфорада были продолжительные отношения с еще одной женщиной, но в прошлом году ушла и она, забрав его подарок — лошадей стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Третья девушка, бывшая официантка из итальянского ресторана, бросила новоиспеченного миллионера, когда нашла в его телефоне интимную переписку с женщиной, которая раньше работала его личным водителем.

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По утверждению знакомых Бейфорада, он убежден, что богатство мешает ему устроить личную жизнь. Последней каплей стал новый брак его бывшей жены. После него он решил, что надо что-то делать. «В конечном счете он тратил свои деньги на то, чтобы сделать других людей счастливыми. Думаю, он считает, что слишком много спустил на вещи, которые его не волнуют», — рассказывает источник The Sun.

Теперь Бейфорад планирует продать особняк. Он уже избавился от купленных за шесть лет лошадей, коров, кур и другой живности. Кроме того, бывший почтальон закрыл свои музыкальные магазины, которые были его хобби. Он планирует перебраться в Австралию, чтобы «стать другим человеком». «Его друзей беспокоит, насколько далеко это может зайти, — говорит источник The Sun. — Он почти ничего не сказал даже самым старым и близким друзьям, это очень странно».

В 2017 году сообщалось, что жительница Шотландии, получившая приз в размере миллиона фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь, став причиной серьезного стресса.

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