Мужчина напросился в тюрьму ради бесплатной еды

Житель индийского города Ченнай, штат Тамилнад, арестован и доставлен в тюрьму после двух ложных сообщений о готовящихся взрывах. Об этом сообщает сайт Indiaglitz.

Сантош Кумар (Santhosh Kumar) был дважды женат, однако обе супруги сбежали от него. Затем индиец уволился с работы из-за стресса и впал в депрессию. Будучи безработным и бездомным, Кумар захотел сесть в тюрьму, чтобы получить кров и бесплатную еду.

Он воспользовался ворованным мобильным телефоном, чтобы позвонить в диспетчерскую службу полиции в Ченнае и сообщить о заложенном взрывном устройстве на железнодорожной станции Эроде. Позже Кумар сделал аналогичный звонок и сообщил, что установил бомбы на автобусной станции города. Кумар представился как Ибрагим.

Полиция направила саперов для проверки сообщений и установила, что звонки совершались с украденного телефона. Около двух часов ночи полицейские обнаружили и арестовали спавшего на железнодорожной станции Кумара. В найденном при нем мобильном телефоне сотрудники правоохранительных органов нашли данные о совершенных им звонках.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айова осужденный на пожизненное лишение свободы потребовал освобождения, поскольку перенес клиническую смерть. В качестве довода он привел утверждение, что он был приговорен к пожизненному лишению свободы, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».

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