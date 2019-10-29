Влюбленный забрался в тюрьму и вернул бросившую его девушку

В немецком городе Фехта, земля Нижняя Саксония, старшеклассник забрался на стену тюрьмы для малолетних преступников, чтобы помириться с бывшей девушкой. Об этом сообщает Associated Press.

Чтобы не зацепиться за колючую проволоку, 18-летний молодой человек снял почти всю одежду, затем залез на фонарный столб и с него перебрался на другую сторону четырехметрового тюремного забора. Оказавшись на территории исправительного учреждения, он сумел вскарабкаться по стене и добраться до окна камеры, где находилась его возлюбленная.

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Сотрудники тюрьмы пытались прервать незапланированную встречу, однако нарушитель отказался спускаться. В итоге его сняли со стены при помощи пожарного автомобиля с выдвижной лестницей.

Представитель тюрьмы заявил, что незадолго до инцидента девушка позвонила молодому человеку из тюрьмы и предложила разорвать отношения. По его словам, тот решил проникнуть в тюрьму, чтобы помириться, пишет BBC News. По сведениям издания Bild, затея увенчалась успехом: когда их заметили, они целовались через решетку.

Bild выяснил, что 18-летняя Франциска В. (Franziska V.) провела в исправительном учреждении два года и восемь месяцев и должна была выйти на свободу через четыре месяца. Причина заключения не уточняется. Она ходила в обычную школу, где и познакомилась с молодым человеком, который забрался на стену.

Теперь ему грозит преследование за проникновение на территорию исправительного учреждения и несанкционированный контакт с заключенной.

В августе сообщалось, что из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь сбежал подозреваемый в убийстве. 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.

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