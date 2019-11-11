Влюбленная в нищего миллионерша добилась его освобождения из тюрьмы

Жениха соосновательницы компании Crossfit Лорен Дженай (Lauren Jenai) выпустили из тюрьмы после того, как она оплатила назначенный ему залог величиной два миллиона долларов (126,8 миллионов рублей). Об этом сообщает Inside Edition.

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Тайрон Такер (Tyrone Tucker) и Дженай были знакомы в юности, но с тех пор ни разу не встречались лично. Их отношения возобновились лишь после того, как он попал за решетку по обвинению в убийстве. До сих пор они общались только по видеосвязи и впервые поцеловались, когда Такера освободили под залог.

Мужчине запрещено покидать Флориду, а его перемещения отслеживаются при помощи электронного браслета на ноге. Пара поселилась в городе Ки-Уэст, где Дженай снимает дом, который стоит три миллиона долларов (190 миллионов рублей). Они рассчитывают сыграть свадьбу до суда, на котором Такера могут приговорить к пожизненному заключению.

В 2000 году Лорен Дженай и ее муж Грег Глассмен (Greg Glassman) основали компанию Crossfit, продвигавшую одноименную методику физической подготовки. К 2016 году ее преподавали в тысячах залов, а стоимость бренда оценивалась в четыре миллиарда долларов. После развода Дженай отсудила половину семейного имущества и продала долю в бизнесе за 16 миллионов долларов.

До тюрьмы Такер бродяжничал, зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом и ночевал на кораблях или в ночлежке для бездомных. В 2017 году его обвинили в убийстве мужчины во время ограбления в трейлерном парке. Когда он оказался за решеткой, Дженай стала общаться с ним по видеосвязи, у них завязался роман. Женщина верит, что Такер невиновен.

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