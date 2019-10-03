Сердобольная женщина поселила бездомного у себя в гараже

Жительница английского города Морпет, графство Нортамберленд, познакомилась с бездомным и приютила его у себя в гараже. Об этом сообщает издание The Mirror.

31-летняя Берди Сойер (Birdie Sawyer) разговорилась в кафе с бездомным Джорджем Диксоном (George Dickson). Женщина призналась, что подошла к нему, так как он «был похож на самого грустного человека на земле».

67-летний Диксон рассказал женщине, что жил в хостеле в Ньюкасле, графство Стаффордшир, Великобритания, но ему пришлось покинуть город из-за антисоциального поведения и угроз со стороны окружающих. Мужчина решил направиться на север, где он будет чувствовать себя безопаснее.

Женщину тронуло его бедственное положение. Она продолжила общаться с Диксоном и все больше хотела помочь ему. Однажды Сойер увидела, как он пытается спать около двери в кафе, и спросила его, не хочет ли он пойти к ней. Она оборудовала для него уютную кровать в гараже. У него есть доступ к душу и всем удобствам.

Также Сойер начала собирать деньги на жилье для Диксона. Она создала страницу для сбора средств на благотворительном сайте, ее целевая сумма составляла 800 фунтов (около 64 тысяч рублей). Но в итоге ей удалось собрать почти 1,5 тысячи фунтов (более 120 тысяч рублей).

Сойер разговаривала с представителями специализированных организаций, но они не могут обеспечить Диксону постоянное жилье или подходящее ему.

Она надеется, что сможет собрать достаточно денег, чтобы он мог оплатить месяц или два аренды жилья до тех пор, пока не встанет на ноги.

Ранее сообщалось, что бездомная женщина, поющая в метро американского города Лос-Анджелес, оказалась россиянкой с музыкальным образованием. Женщина исполняла арию из оперы итальянского композитора Пуччини в вестибюле одной из станций метро, и ей предложили постоянную работу.

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