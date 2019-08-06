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Женщина рассказала о непростой жизни на улице и неожиданном везении

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Кэт Демаршелье Дю Буа с мужем

Жительница английской городской агломерации Тиссайд сбежала из дома от навязанного брака и чуть не покончила жизнь самоубийством, прежде чем найти свое счастье. Свою историю она рассказала британскому изданию Daily Mail.

Кэт Демаршелье Дю Буа (Kat Demarchelier Du Bois) воспитывала бабушка из кочевого сообщества ирландских путешественников, которых также называют ирландскими цыганами, родители были не в состоянии содержать ее.

По словам британки, ее будущее было предначертано, так как родственница собиралась выдать ее за мужчину из сообщества, который был старше ее на 13 лет и которого она не знала.

«В 17 лет я сбежала из дома. Я опоздала на десять минут, и мне устроили скандал. Я пошла в город и встретила друзей, после чего поняла, что никогда не смогу вернуться домой. Это была первая ночь, когда я спала в парке», — рассказала британка.

После этого ей пришлось скитаться по приютам для бездомных. Однажды женщина вернулась обратно на улицу и неделю ночевала в парке. Затем она оказалась в приюте с бывшими заключенными и наркоманами, страдала от депрессии и четыре раза пыталась покончить с собой.

«Я попала к неправильным людям. У меня было хорошее образование, и я продолжала мечтать. Я не хотела умирать и знала, что хочу быть адвокатом», — отметила британка.

Через какое-то время Демаршелье Дю Буа устроилась на работу и познакомилась со своим будущим женихом Заком Биллингемом (Zak Billingham), тот помог ей устроиться по специальности. На собеседованиях она утаила свое прошлое, чтобы не вызвать у людей жалости. Сейчас британка работает помощником юриста, учится и помогает бездомным. Девушка выиграла роскошную квартиру в конкурсе, который проводила компания-застройщик среди активных жителей города.

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