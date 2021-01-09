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Россияне выбросили ребенка из окна во время пожара

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Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге родители выбросили из окна девятиэтажки своего ребенка во время пожара, чтобы спасти ему жизнь. Об этом пишет «Фонтанка».

Пожар произошел вечером в субботу, 9 января, в квартире на втором этаже, но помощи просили соседи сверху. В этот момент их увидели двое руководителей Фрунзенского УМВД, подъезжавшие к отделению полиции, расположенному в соседнем здании. Они подбежали к окнам и сначала поймали сброшенное живущими на третьем этаже россиянами одеяло, а затем трехлетнюю девочку. Ребенок не пострадал, однако полицейские все равно вызвали скорую помощь.

В результате пожара сгорела двухкомнатная квартира, погиб один человек. По данным ГУ МЧС по Петербургу, пострадавших нет. Всего из здания были эвакуированы 20 человек.

В декабре в городе Нью-Тэйзуэлл в штате Теннеси семилетний мальчик спас из полыхающего дома свою двухлетнюю сестру. Пожар разгорелся ночью, и взрослые не сумели через пламя добраться до комнаты, где спала девочка. Отец семейства разбил окно в спальню, где находилась малышка, и подсадил мальчика, чтобы тот смог забраться в дом и вынести оттуда сестру.

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