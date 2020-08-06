Россиянка незаконно провела электричество и случайно убила сына

Россиянка незаконно подключила дом к линии электропередачи и невольно убила сына — мальчик случайно пролил воду на незащищенные провода и устроил короткое замыкание. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

Трагедия произошла в селе Петропавловка. Мальчик жил вместе с бабушкой и матерью в частном доме. Два года назад женщина незаконно провела сюда электричество — его отключили после пожара.

Вечером ребенок играл во дворе с собакой. Рядом находилась хозяйственная постройка, на которой висели незащищенные электропровода. Мальчик обливал пса из шланга и попал на фрагменты алюминиевой проволоки, лежащей на полу строения. В результате произошло короткое замыкание. Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от электротравмы.

Возбуждено уголовное дело. Также идет проверка условий, в которых жили малолетние брат и сестра погибшего мальчика, и обеспечение их безопасности.

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