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00:11, 1 июля 2026Бывший СССР

Сын Лукашенко получил диплом топового китайского вуза

Сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Николай Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, Николай, 30 июня стал выпускником совместной белорусско-китайской образовательной программы «Биотехнология» в Пекинском университете. Торжественная церемония вручения дипломов прошла с участием белорусского лидера, который обратился к выпускникам с напутственной речью, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы — наши, вы — белорусы. И вы должны сделать максимум. Вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее», — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что наука по своей природе интернациональна и не может существовать в изоляции. Он отметил, что Минск намерен продолжать сотрудничество с китайской стороной, имея для этого необходимую базу, и работать на благо обеих стран.

На опубликованных кадрах с церемонии видно, как Александр Лукашенко стоит на сцене рядом с сыном среди других выпускников программы. Все молодые специалисты облачены в академические мантии, а в их руках — два диплома: китайский и белорусский, подтверждающие успешное завершение обучения.

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