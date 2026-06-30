Дмитрук заявил, что Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации

Украинский лидер Владимир Зеленский превратил страну в хаб своей террористической организации. Он и его окружение — аферисты, заявил в Telegram-канале покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук после взрыва в Монако.

«В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру», — посетовал он.

По словам Дмитрука, украинские власти открыли для себя «новый регион, ранее считавшийся неприкасаемым». Вместо того чтобы Украина стала транзитной и генерирующей зоной благ, ресурсов, экономики и технологий, страну превратили просто в ЧВК во главе с Зеленским. Произошедший инцидент в Монако — прямое следствие существования на территории Украины режима Владимира Зеленского, резюмировал Артем Дмитрук.

Ранее сообщалось, что французские следователи подозревают Службы безопасности Украины в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. На записях камер наблюдения рядом с подъездом жилого дома был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года находится под санкциями, введенными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденным Владимиром Зеленским. В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Монако сделают все, чтобы снять с Киева ответственность за теракт.