Французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Монако сделают все, чтобы снять с Киева ответственность за теракт. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети лидера партии «Патриоты».
В посте указано, что Монако сделает все, чтобы избежать расследования и не привлечь украинское государство к ответственности.
«Особенно за несколько дней до евро-украинского парада 14 июля… Уже видите?», - пишет политик со ссылкой на публикацию France Info.
Ранее Филиппо писал, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит.