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18:47, 30 июня 2026Мир

Монако обвинили в попытке скрыть ответственность Киева за теракт

Филиипо обвинил Монако в попытке скрыть ответственность Киева за теракт
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Монако сделают все, чтобы снять с Киева ответственность за теракт. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети лидера партии «Патриоты».

В посте указано, что Монако сделает все, чтобы избежать расследования и не привлечь украинское государство к ответственности.

«Особенно за несколько дней до евро-украинского парада 14 июля… Уже видите?», - пишет политик со ссылкой на публикацию France Info.

Ранее Филиппо писал, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит.

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