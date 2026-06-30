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23:52, 30 июня 2026Мир

США объявили охоту на российских хакеров с наградой десять миллионов долларов

Госдеп США объявил охоту на связанных с Россией хакеров с наградой $10 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Госдеп США объявил охоту на якобы связанных с ФСБ и военной разведкой России хакеров, которые пытались украсть аккаунты западных чиновников и журналистов в Signal и WhatsApp. В награду за информацию о личностях или местонахождении злоумышленников американские власти пообещали десять миллионов долларов, говорится на сайте Госдепартамента страны.

По данным властей, хакеры с помощью фишинговых ссылок стремились завладеть доступом к перепискам в мессенджерах чиновников из правительства США, Госдепа, органов обороны и национальной безопасности, их советников и аналитиков. Аналогичный интерес проявлялся к аккаунтам должностных лиц и дипломатов стран НАТО, а также журналистов, которые освещали события в РФ и на Украине.

Программа Госдепартамента называется «Вознаграждение за справедливость». В ее рамках власти хотят получить данные о кибергруппировке UNC5792, которая, как полагает американская сторона, связана с пограничной службой ФСБ, и UNC4221, действующей якобы от лица ВС России. Отмечается, что хакеры смогли «скомпрометировать тысячи индивидуальных аккаунтов» в соцсетях.

В марте агентство Reuters сообщало, что этим хакерским группировкам удалось взломать аккаунты европейских чиновников, военнослужащих и журналистов в Signal и WhatsApp. Они получили доступ к конфиденциальной информации в Главном разведывательном управлении Нидерландов (AIVD) и Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

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