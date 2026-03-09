Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 9 марта 2026Мир

Во взломе аккаунтов европейских чиновников обвинили поддерживаемых Россией хакеров

Reuters: Связанные с РФ хакеры взломали аккаунты чиновников в Signal и WhatsApp
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Поддерживаемые Россией хакеры взломали аккаунты европейских чиновников, военнослужащих и журналистов в Signal и WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.

Обвинили русских хакеров в доступе к конфиденциальной информации в Главном разведывательном управлении Нидерландов (AIVD) и Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). Чаще всего хакеры маскируются под чат-бота службы поддержки, чтобы заставить пользователей раскрыть коды и получить доступ к их аккаунтам, но иногда используют функцию «связанных устройств».

Власти Нидерландов уже выпустили предупреждение о киберугрозах, уведомив коллег из правительства об уязвимости и предоставив помощь в устранении угрозы.

«Несмотря на возможность сквозного шифрования, такие приложения для обмена сообщениями, как Signal и WhatsApp, не следует использовать для передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — пояснил директор MIVD вице-адмирал Питер Рисинк.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок DarkWarios и QuietSec взломали мессенджер для солдат Вооруженных сил Украины Milchat и украинский сервис электронного военного учета «Резерв+».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Россиянка испугалась и отдала за ремонт розетки 30 тысяч рублей

    Новгородский губернатор назвал фейком слухи о химической угрозе в регионе

    В Киеве скульптуру Буратино снесли ради «борьбы с имперским наследием»

    Гуменник выиграл в финале Гран-при России

    Названо редкое и опасное осложнение насморка

    Фигурант коррупционного дела Миндич подал в суд на депутата

    Во взломе аккаунтов европейских чиновников обвинили поддерживаемых Россией хакеров

    Макрон раскрыл цели отправки авианосца в Средиземное море

    На Украине объяснили стремление сократить декретный отпуск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok