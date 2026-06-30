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23:53, 30 июня 2026Россия

Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ у Константиновки

БПЛА ВС России сорвали контратаку ВСУ у Константиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей группировки.

«Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что четверо бойцов ВСУ при поддержке танка выдвинулись для отвлечения внимания по дороге Осыково — Новоселовка, а вторая группа из десяти человек и техники предприняла попытку наступления со стороны дамбы. Удары FPV-дронов позволили уничтожить десять военнослужащих и экипажи бронемашин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Он отметил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем российских войск.

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