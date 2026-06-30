На Украине рассказали о новой тактике пополнения базы «Миротворца»

В базу «Миротворца» стали вносить посещавших ДНР и ЛНР украинцев

В базу данных экстремистского сайта «Миротворец» стали вносить украинцев, посещавших до 2024 года Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на сайте стали появляться практически идентичные досье, содержащие ФИО граждан, время перехода, название контрольно-пропускного пункта (КПП), паспортные данные и номера машин. Базу данных пополнили в том числе дети, которые ехали с родителями. По версии «Миротворца», они совершали «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» внесена статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Поводом стала встреча с представителями регионов Содружества «Донбасс».