Замминистра культуры России попала в базу «Миротворца»

Замминистра культуры РФ Алексеева оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

Статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает издание РИА Новости.

По информации источника, поводом для внесения в базу скандально известного сайта стало то, что Алексеева встречалась с представителями регионов Содружества «Донбасс». Встреча проходила в Донской государственной публичной библиотеке в рамках форума «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России».

Также модераторы «Миротворца» вменяют замминистру публичную поддержку Российской Федерации и «покушение» на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что российский актер Алексей Ошурков, известный по роли майора Зубова в сериале «Солдаты», также попал в базу данных скандально известного украинского сайта.