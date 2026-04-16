Звезду сериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»

Актер сериала «Солдаты» Алексей Ошурков попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Алексей Ошурков, наиболее известный по роли майора Зубова в сериале «Солдаты», попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, персональные данные Ошуркова были опубликованы на портале в среду, 15 апреля. Владельцы ресурса обвинили артиста в публичной поддержке России, также ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве причины внесения Ошуркова в базу указано его участие в сериале «Свои».

Ранее ушедший в армию российский актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», был внесен в базу «Миротворца». Поводом стало участие актера в фильме «Малыш», повествующем о событиях специальной военной операции.