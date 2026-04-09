Ушедшего в армию российского актера внесли в базу «Миротворца»

Актер Глеб Калюжный попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Глеб Калюжный, наиболее известный по сериалу «Вампиры средней полосы», внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, персональные данные Калюжного были опубликованы на портале в четверг, 9 апреля. Артисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, также владельцы ресурса обвинили его в публичной поддержке России. В качестве причины внесения Калюжного в базу указано участие в фильме «Малыш», повествующем о событиях специальной военной операции.

В июле 2025 года Калюжный принял присягу в Вооруженных силах России. Актер рассказал, что служит в Семеновском полку, и добавил, что все условия его устраивают. Позже он назвал службу в армии вдохновляющим опытом и долгом любого гражданина РФ.