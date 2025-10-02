Культура
03:05, 2 октября 2025

Ушедший в армию российский актер поделился впечатлениями от службы

Отправившийся в армию актер Калюжный назвал службу вдохновляющим опытом
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ушедший в армию Глеб Калюжный ответил на вопрос корреспондента Shot о том, почему каждый актер должен отслужить в армии.

«Потому что это долг любого гражданина Российской Федерации», — заявил он после премьеры фильма «Первый на Олимпе» в московском кинотеатре «Октябрь».

Российский актер также рассказал, что служба в армии для него — «очень интересный и вдохновляющий опыт, который дарит новые впечатления, новые знакомства, многое проясняет и объясняет».

В июле Глеб Калюжный принял присягу в Вооруженных силах России. Актер рассказал, что служит в Семеновском полку, и добавил, что все условия службы его устраивают.

