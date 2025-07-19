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13:47, 19 июля 2025Культура

Отправившийся в армию российский актер принял присягу

Звезда «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный принял присягу в армии
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Mash

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», принял присягу в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника. за время срочной службы Калюжный набрал восемь килограммов за два месяца. Сам Калюжный признался, что присяга — самое важное событие в жизни каждого военнослужащего.

«Ребята узнают, радую их своим присутствием, это приятно. В первое увольнение главное будет увидеться с друзьями, родными, близкими», — заявил Глеб.

Также актер рассказал, что служит в Семеновском полку и отметил, что все условия службы его устраивают.

Ранее стало известно, что актер Тимофей Кочнев заменит ушедшего в армию Глеба Калюжного в третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы».

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