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10:17, 6 июня 2025Культура

Ушедшему в армию Калюжному нашли замену в хитовом сериале

Актер Кочнев заменит ушедшего в армию Калюжного в «Вампирах средней полосы»
Ольга Коровина
Тимофей Кочнев

Тимофей Кочнев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Тимофей Кочнев заменит ушедшего в армию Глеба Калюжного в третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Отмечается, что в фильмографии 18-летнего артиста уже более 30 проектов, в том числе сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», а также фильм «Соловей против Муромца». Производство нового сезона «Вампиров средней полосы», в котором Кочнев исполнит роль Женька, уже стартовало.

Режиссер проекта Алексей Акимов отметил, что съемочная группа была расстроена новостью о призыве Калюжного в армию. Тем не менее он предположил, что поклонникам сериала понравится игра Кочнева. «Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом. Поверьте, Тимофей такой же талантливый, как и Глеб», — добавил Акимов.

В мае Калюжный отправился в армию после возбуждения в отношении него уголовного дела об уклонении. Сейчас дело официально прекращено. Сообщалось, что артист попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве.

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