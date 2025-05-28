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15:36, 28 мая 2025Силовые структуры

Прекращено уголовное преследование звезды «Вампиров средней полосы»

Дело об уклонении от службы в армии актера Калюжного закрыли
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Следователи прекратили уголовное дело об уклонении от службы в армии в отношении актера Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

27 мая соответствующее постановление вынес следователь с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это произошло, так как Калюжный добровольно прибыл по повестке на сборный пункт.

Популярный российский актер в конце мая отправится в армию для несения срочной службы. До этого он шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам.

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