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20:50, 26 мая 2025Культура

Звезду «Вампиров средней полосы» отправили в армию

Родные проводили актера Глеба Калюжного в армию с военными песнями
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Mash

Семья актера Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», проводила его в армию. Видео трогательного момента публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, видео снято за несколько часов до явки Калюжного на призывной пункт. Родные и близкие артиста собрались вместе, чтобы пожелать удачи Глебу. На семейном мероприятии звучали песни военных лет.

Ранее стало известно, что популярный российский актер Глеб Калюжный в конце мая отправится в армию для несения срочной службы.

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