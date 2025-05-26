Звезду «Вампиров средней полосы» отправили в армию

Родные проводили актера Глеба Калюжного в армию с военными песнями

Семья актера Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», проводила его в армию. Видео трогательного момента публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, видео снято за несколько часов до явки Калюжного на призывной пункт. Родные и близкие артиста собрались вместе, чтобы пожелать удачи Глебу. На семейном мероприятии звучали песни военных лет.

Ранее стало известно, что популярный российский актер Глеб Калюжный в конце мая отправится в армию для несения срочной службы.