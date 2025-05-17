Популярный российский актер уйдет в армию в конце мая

Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая

Популярный российский актер Глеб Калюжный уйдет в армию в конце весны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его агента Григория Сухова.

По его данным, отправка Калюжного в войска намечена на 27 мая в 08:00 по московскому времени.

Актеру пока неизвестно, в каких войсках он будет проходить службу, подчеркнул Сухов.

Глеб Калюжный наиболее известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки». Также он снялся в фильме «14+».

Актер шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Сообщалось, что звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска.