Назван предпочтительный для актера сериала «Вампиры средней полосы» род войск

Shot: Актер Глеб Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, артисту вручили повестку, через две недели ему предстоит пройти медкомиссию. «Предварительно, у него категория "А", и он уедет в ближайший призыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой категорией здоровья шансов попасть в оркестровые войска у Калюжного мало. «Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.