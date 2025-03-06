Глеб Калюжный избежит уголовки и пойдет в армию

Глеб Калюжный пойдет служить в армию, чтобы избежать уголовного преследования

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы» и других известных проектах, решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказание за уклонение от срочной службы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист сам пришел в военкомат и не собирался скрываться. 26-летний Калюжный прибыл вместе с адвокатами в военный комиссариат. До этого он успел съездить на допрос в Следственный комитет.

Известно, что за уклонение Глебу грозит до двух лет тюрьмы. Освобождения от военной службы у него нет. Весенний призыв в России начинается 1 апреля.

Ранее стало известно, что в отношении актера сериала «Вампиры средней полосы» Калюжного возбуждено дело об уклонении от армии.