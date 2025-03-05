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19:09, 5 марта 2025Силовые структуры

На актера сериала «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

В отношении актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В отношении актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного завели уголовного дело об уклонении от армии. Об этом в среду, 5 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, снимавшегося в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки» задержали в связи с продолжительным уклонением от прохождения срочной службы в армии. Глебу Калюжному грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровском крае из-за уклонения от службы в армии гражданства РФ лишили трех таджикских мигрантов.

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