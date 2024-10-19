Мигрантов лишили российского гражданства из-за уклонения от армии

В Хабаровском крае мигрантов лишили гражданства РФ за уклонение от армии

В Хабаровском крае из-за уклонения от службы в армии гражданства РФ лишили трех таджикских мигрантов. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Российское гражданство выходцы из Таджикистана получили в августе этого года. Однако, как выяснили специалисты военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого УМВД, мужчины так и не встали на воинский учет. По новому законодательству это является основанием для изъятия российского паспорта и депортации.

26 октября 2023 года вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. Список увеличился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе в него внесли статью 328 об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. К лишению мигрантов, избегающих службы в армии, российского гражданства, уже прибегли в нескольких регионах.