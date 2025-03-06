Актер сериала «Вампиры средней полосы» шесть лет скрывался от призыва в армию

Shot: Актер Калюжный шесть лет скрывался от призыва в армию, его разыскивали

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный шесть лет скрывался от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, с 2019 актеру регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, но он ни разу не приходил в военкомат. Его искали в Тверской области и Красногорске, однако по адресу регистрации он не проживал.

Известно, что в 2016 году Калюжный окончил школу, но в университет он поступил лишь недавно. Предположительно, чтобы иметь отсрочку от армии.

Сейчас в отношении Калюжного возбудили уголовное дело по статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ. Недавно он вышел с допроса.